'NE PAMTIM OVO!' Aleksandar Mitrović ostao zatečen posle meča Srbije i Švedske: Možda smo mogli još neki gol da damo!

Srbija i Švedska su odigrale fantastičan meč pretposlednjeg kola Lige nacija, a junak "orlova" Aleksandar Mitrović ostao je zatečen prelepom podrškom koju je naš državni tim imao.

Podsetimo, Srbija je posle preokreta pobedila Švedsku uz tri gola Aleksandra Mitrovića, a Mitrović je najpre istakao sledeće:

- Primili smo gol, posle se vratili, odigrali jako dobro utakmicu, možda smo mogli još neki gol da damo, ali delovali smo sigurno, dominirali smo. Prelepa podrška dece s tribina i lepa podrška za kraj, u smislu što je ovo bila poslednja utakmica pred našim navijačima uoči Svetskog prvenstva, iako imamo još da igramo do tada. Lepa, velika pobeda, još tri gola, jedno lepo veče za sve nas - rekao je Mitrović.

Upitan kako mu se činilo igranje pred desetak hiljada mališana, koji su jedini i smeli na utakmicu zbog kazne UEFA, nije skrivao oduševljenje:

- Prelepa, prelepa atmosfera! Ne pamtim ovako nešto, dugo nisam igrao u ovako lepoj atmosferi, pozitivnoj... Bio je to jedan ekstra motiv za nas, jer smo znali da će dosta naše dece doći da nas gledaju i bodre. Sećam se kad sam ja bio dete, kada su me roditelji vodili na utakmicu... Pogotovo za decu koja su prvi put na stadionu, to je jedan lep i večan utisak ostaje. Nadam se da su imali lepo veče, ova pobeda je za njih!

Osvrnuo se i na senzacionalnu pobedu Slovenije nad narednim rivalom Srbije, Norveškom:

- Malo smo bacili oko na taj meč dok smo se spremali, ali sve je na nama. I da su Norvežani pobedili, ništa se tu ne bi promenilo, fokus je uvek na našoj igri i onome što ćemo mi da radimo. Mi znamo da ako igramo onako kako se traži od nas, retko koja ekipa može da nam parira. Jeste, dobar rezultat Slovenaca, neki podstrek, ali ne menja to ništa, idemo tamo da odigramo dobru utakmicu, videćemo šta će se desiti. Imamo par dana da se odmorimo i spremimo se za taj nastup - zaključio je Mitrović.

Ostaje nada da će Mitrović uskoro moći ponovo da igra fudbal, a bilo bi idealno kada bi to mogao već u utorak protiv Norveške, na meču koji odlučuje o tome koja će od te dve ekipe proći u elitnu, "A" diviziju Lige nacija.

