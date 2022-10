EMOTIVNO! Fudbaler priznao saigračima da je GEJ: Pogledajte kako su reagovali (VIDEO)

Pre godinu dana mladi fudbaler Adelejd junajteda objavio je na Instagramu da je gej:

"Želim sa vama da podelim nešto lično. Ja sam fudbaler i ja sam gej" poručio je Kavaljo.

On je tada dodao da je dobio maksimalnu podršku saigrača i trenera, a sada se pojavio i video na kom se jasno vidi kako je izgledao trenutak kada im 22-godišnji fudbaler saopštava istinu.

"Dok sam odrastao naučio sam da živim život laži. Znate, poslednjih šest godina sam se mučio sa svojom seksualnošću. Danas ću izać u javnost i reći da sam homoseksualac, ja sam gej fudbaler", rekao je mladi fudbaler.

Watch the moment Adelaide United footballer Josh Cavallo came out to his teammates before telling the world.

