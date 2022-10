POGLEDAJTE NAJSRAMOTNIJI POTEZ RONALDA U KARIJERI: Pokazao je da mu NIKO nije bitan sem samog sebe! (VIDEO)

Mančester junajted odigrao je jednu od najboljih utakmica sezone i u derbiju 12. kola Premijer lige savladao Totenhem (2:0), međutim zahvaljujći Kristijanu Ronaldu - niko o tome neće pričati. Zaboraviće se brzo golovi Freda iz 47. i Fernandeša iz 69. minuta, "utegnuta" odbrana ispred gola Davida de Hee, pa i doktorska partija Kazemira, sve zato što je Kristijano Ronaldo odlučio da u 90. minutu "ukrade šou" svojim saigračima.

Ronaldo nije počeo ni ovaj derbi jer "narušava" taktičku postavku Erika ten Haga, a kada je shvatio da neće ući ni sa klupe - odjurio je u svlačionicu pre nego što je sudija odsvirao kraj utakmice.

Al mejor de la historia no lo puedes humillar. No puedes ningunearlo. No puedes tratarlo como alguien cualquiera.



Bravo, @Cristiano, por mostrar tu autoridad. pic.twitter.com/UltRXquk6H