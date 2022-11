DRAMA DO POSLEDNJEG MINUTA - ZAVRŠENA GRUPNA FAZA LIGE ŠAMPIONA: Ovi timovi su prošli dalje!

(Bonući 39 - Mbape 14, Mendeš 69)

Makabi - Benfika 1:6

(Šeri 26, penal - Ramos 20, Musa 59, Grimaldo 69, Rafa Silva 73, Henrike Arauho 88, Žoao Mario 90+2)

Milan - Salcburg 4:0

(Žiru 13, 57, Krunić 46, Mesias 90+1)

Čelsi - Dinamo 2:1

(Sterling 18 - Petković 7)

Kopenhagen - Dortmund 1:1

(Haraldson 41 - Torgen Azar 23)

Mančester siti - Sevilja 3:1

(Luis 52, Alvarez 73, Marez 83 - Rafa Mir 31)

Tok utakmica:

Drugo poluvreme

83. minut - Siti vodi u Mančesteru protiv Sevilje - 3:1, strelac je Marez.

73. minut - Preokret u Mančesteru, Siti vodi protiv Sevilje - 2:1, gol je postigao Alvarez. Benfika vodi 4:1 u Haifi, strelac je Rafa Silva.

69. minut - Pari Sen Žermen ponovo vodi protiv Juventusa - 2:1, strelac je Mendeš. Benfika povećava vođstvo u Haifi - 3:1, gol je dao Grimaldo.

59. minut - Benfika ponovo vodi u Haifi - 2:1, strelac je Musa.

57. minut - Milan vodi protiv Salcburga - 3:0, strelac je ponovo sjajni Francuz Olivije Žiru!

52. minut - Mančester siti je izjednačio protiv Sevilje - 1:1, strelac je mlađani fudbaler "građana" Riko Luis

46. minut - Milan vodi protiv Salcburga sa 2:0, gol je na samom početku drugog poluvremena dao Rade Krunić! Asistent je bio strelac vodećeg gola za sedmostrukog prvaka Evrope Žiru!

46. minut - Počelo je drugo poluvreme na svim utakmicama

The first goal of Dinamo Zagreb pic.twitter.com/SjPwFCkX9X

Prvo poluvreme

Završeno je prvo poluvreme na svim utakmicama večernjeg programa

41. minut - Izjednačenje u Kopenhagenu - 1:1, strelac za domaćina pritiv Dortmunda je Haraldson

39. minut - Izjednačenje u Torinu - 1:1, strelac za Juventus je akpiten Bonući

31. minut - Sevilja je povela u Mančesteru protiv Sitija sa 1:0, strelac je Rafa Mir.

30. minut - Preokret Čelsija u Londonu protiv zagrebačkog Dinama - 2:1, strelac je Zakarija.

Juventus have a lengthy injury list heading into their Champions League match against PSG. 😳 pic.twitter.com/7RVFGN11Tw