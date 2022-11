'JA DA SKAČEM ŠTO SMO PREZIMILI? TO NE IDE!' Gordan Petrić bez euforije i posle evro-uspeha Partizana

Partizan je remijer protiv Slovackog uspeo da se izbori za baraž, odnosno šesnaestinu-finala Lige konferencija.

Crno-beli imali su priliku i da se izbore za direktan plasman pred 20 000 dečaka i devojčica koji su ih bodrili u Humskoj, ali nisu uspeli da odnesu ceo plen iz Beograda. Dešavanja sa ovog uzbudljivog meča analizirao je strateg Partizana - Gordan Petrić.



- Momci su ispunili plan koji smo zacrtali kada smo dobili ovu grupu. Ja im čestitam, mogli smo danas do tri boda, ali rival je bio kvalitetan. Možda je ovo i realan rezultat, utakmica je bila napeta i nervozna.

Česi su igrali kompaktnu odbranu i zatvorili sve puteve ka svom golu. "Parni valjak" nije uspeo da nametne svoj prepoznatljiv stil fudbala i da ofanzivnom igrom slomi rivala.

- To je za analizu. Česi su ekipa protiv koje se teško stvara prostor. To se videlo i kada su igrali protiv Nice i Kelna. Nismo imali tečnu igru kao u ranijim mečevima. To je verovatno plod nervoze, ulog je bio veliki. Drugi smo, završilo se rezultatom 1:1 i mogu i sutra da odem da ne budem trener Partizana, nemam šta da im zamerim. Učinili su me zadovoljnim čovekom.

Novinar "Arena sporta" potom je imao opasku na to da facijalna ekspresija trenera crno-belih govori da je nezadovoljan krajnjim ishodom. A Petrić je ostao dosledan svom flegmatičnom pristupu i šmekerski odgovorio pomenutom novinaru.

Ja da skačem što smo prezimeli? To ne ide.

Autor: