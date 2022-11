Zinedin Zidan u januaru 2023. preuzima selekciju Francuske?

Poznati francuski trener Zinedin Zidan preuzeće fudbalsku reprezentaciju Francuske u januaru naredne godine, objavio je poznati novinar Serži Valentin.

"Zidan će posle Svetskog prvenstva u Kataru postati novi selektor francuske reprezentacije, bez obzira na rezultat ''trikolora'' na Mundijalu. Dogovor je već postignut, a ugovor počinje od januara 2023. godine", naveo je Valentin.

Zidan (50) je igrao za reprezentaciju Francuske od 1994. do 2006. godine. On je potom bio trener Reala od 2016. do 2018. godine i od 2019. do 2021.

Zidan će na klupi Francuske da zameni Didijea Dešampa.