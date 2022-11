RONALDO: Čelnici Junajteda sumnjali su u bolest moje ćerke, zbog čega sam propustio pripreme

Fudbaler Mančester junajteda Kristijano Ronaldo rekao je da su čelnici kluba sumnjali u njega kada je zbog bolesti ćerke otkazao odlazak na pripreme, kao i da vlasnike, porodicu Glejzer, ne interesuju sportski rezultati kluba.

U drugom delu intervjua koji je dao voditelju Pirsu Morganu, 37-godišnji portugalski fudbaler rekao je da su dve osobe u klubu bile sumnjičave prema njemu, kada je rekao da mu je ćerka Bela bolesna od bronhitisa, tri meseca nakon što je njen brat blizanac preminuo.

"Razgovarao sam sa direktorom i predsednikom Mančester junajteda i oni nisu verovali da nešto nije u redu, zbog čega sam se loše osećao", rekao je Ronaldo, preneo je danas Skaj.

Portugalski napadač je zatim dodao da mu je zdravlje porodice na prvom mestu.

"Nikada neću menjati zdravlje svoje porodice za fudbal. Sada, za 10 godina ili u budućnosti. I to je nešto što me je jako povredilo, jer su sumnjali u moje reči da se mučimo, posebno Bela i Heo (Heorhina Rodriges, Ronaldova devojka). Bili smo nedelju dana u bolnici jer je Bela imala veliki problem i zbog toga nisam otišao na pripreme", istakao je on.

On je u prethodno objavljenom delu intervjua rekao da se oseća izdanim od strane kluba i da su pokušali da ga oteraju sa Old Traforda.

Ronaldo je rekao i da porodica Glejzer nije zainteresovana za sportske rezultate.

Glejzeri, koji su preuzeli klub 2005. godine, kritikovani su od strane navijača i okrivljeni su za loše rezultate.

Ronaldo veruje da je zbog trenutne strukture Junajteda, malo verovatno da će se klub boriti za trofeje u sledećih nekoliko godina.

"Vlasnicima kluba - Glejzerima, nije stalo do kluba. Mislim na profesionalni sport. Junajted je marketinški klub, oni dobijaju svoj novac od marketinga. Za sport ih prema mom mišljenju nije briga", dodao je on.

Portugalski fudbaler je rekao i da od povratka nije razgovarao sa vlasnicima kluba.