Ostao BEZ NOVČANIKA dok je kupovao pljeskavicu: Filip iz Surdulice ga je pronašao i vratio Zvezdanu Terziću - ali je morao da POMUČI

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, izgubio je novčanik i naočare prilikom gostovanja u Surdulici, ali je imao sreće da mu stvari budu vraćene.

Kako prenose Južne vesti, Filip Cvetković iz Surdulice pronašao je izgubljeni novčanik i naočare, koje je ubrzo vratio vlasniku.

Cvetković je novčanik pronašao zajedno sa svojim prijateljem Nemanjom Jovanovićem, sa kojim je toga dana krenuo da bodri lokalni klub.

21-godišnji Cvetković sreo je Terzića u jednoj hamburgernici, gde su obojica kupovali hranu.

- Iskreno, nisam prepoznao čoveka, bilo ih je više i drugar mi je rekao da je to uprava Zvezde. Dok sam čekao red čuo sam kako se Terzić nudio da plati i tada je verovatno i izvadio novčanik. Jeli su i krenuli ka stadionu, a kada smo izašli iz lokala video sam neki novčanik na klupici, ali nisam ni pretpostavio da je njegov. Ovde se svi međusobno znamo, pa sam otvorio da vidim da li ima dokumenta da vratimo - opisao je on, prenose Južne vesti.

Prema njegovim rečima, Terzić je pored novčanika zaboravio i naočare.

Ubrzo nakon pronalaska stvari uputili su se ka loži kako bi vratili pronađeno.

- Svi su mislili da se šalimo sa njima, nisu nas ozbiljni shvatili ni puštali. Dok je drugar pričao sa jednim policajcem, iskoristio sam priliku da dođem do lože. Obezbeđenje nije htelo da ga pozove da izađe sve dok drugar nije objasnio da se ne šalimo, nismo fanovi, već samo želimo da vratimo stvari - kaže on.

Ističe da ni Terzić nije primetio da je izgubio svoj novčanik i naočare, kao i da je pokazao veliku zahvalnost zbog gesta Surduličanina.

- Zahvalio mi se i rekao da bi samo jedan u milion to uradio. Popričali smo i insistirao je da me nagradi, iako ja to nisam uradio ni iz kakve koristi - ističe Surduličanin.

Cvetković je rekao da bi novčanik vratio bilo kome, a da su ovim potezom želeli da pokažu kako su Surduličani dobri i pošteni domaćini, kao i da je svojim primerom poslao je poruku i ostalim sugrađanima da kad god su u prilici da nekome pomognu, to i urade, jer je zadovoljstvo mnogo veće kada ne činimo stvari iz ličnog interesa već za druge.

Zaista lep gest mladog frizera iz Surdulice.

Autor: