PIKSI POTVRDIO: Srbija bez 3 igrača! Selektor otkrio da zna tim za Brazil, kao i kako je Dušan Vlahović

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se naciji i medijima u Srbiji uoči poslednje provere pred početak Mundijala u Kataru.

On je istakao u Manami danas da je najvažnije da se niko od njegovih izabranika ne povredi na predstojećem meču protiv Bahreina i dodao da Srbija još jednom želi da pokaže da je zaslužila da bude učesnik Svetskog prvenstva u Kataru.

- Znamo da je Bahrein reprezentacija sastavljena uglavnom od igrača iz domaćeg šampionata, poštujemo ih, ali ćemo ići na pobedu. Ovo je samo prijateljska utakmica i najvažnije za naš tim je da se niko ne povredi za tih 90 minuta - započeo je Stojković na konferenciji za novinare

- Želja nam je da još jednom pokažemo da je Srbija zaslužila da bude učesnik Mundijala u Kataru. Sjajna prilika za sve nas, veoma sam srećan jer prvi put imam priliku da boravim u Bahreinu i želim sa svojim momcima da ostavim što bolji utisak na terenu - dodao je selektor.

Srbija sutra od 16.30 igra protiv Bahreina, a selektor Stojković neće računati na "rovite" Filipa Kostića, Sašu Lukića i Aleksandra Mitrovića. Ipak bilo je i lepih vesti, Dušan Vlahović trenira punim intenzitetom i biće na raspolaganju.

- Aleksandar Mitrović, Filip Kostić i Saša Lukić neće igrati protiv Bahreina, jer ne želimo da preuzimamo nikakav rizik. Posebno jer nije neophodno. Oni treniraju po posebnom programu. Kada je reč o Dušanu Vlahoviću, on je juče trenirao, danas takođe, on je u redu. To je dobra vest - izjavio je Stojković novinarima u Manami.

Selektor već ima viziju tima u glavi za megdan sa Brazilom, otkrio je da zna kojih 11 će na teren, ali naravno nije želeo da otkriva protivnicima svoje taktičke zamisli i konkretna imena.

- Imam jasnu sliku startnih 11 za utakmicu protiv Brazila. Ali sve zavisi od zdravstvenog stanja. Moramo da budemo strpljivi da vidimo kako će se situacija razvijati. Nadamo se da će svi igrači koji su tu biti spremni. Ako ne – pronaći ću rešenje! Ali, nismo u poslednjih godinu i po dana imali ovakve okolnosti, sa povređenim igračima. A sada nedelju dana pred Svetsko prvenstvo - zaključio je Piksi.

