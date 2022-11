SVE JE BILO LEPO DO POČETKA UTAKMICE! Milovanović: Izašli smo protiv Brazila da se branimo, golman nas je spasio katastrofe

Srbija nije uspela da napravi čudo protiv Brazila. Orlovi su izgubili od petostrukog svetskog šampiona rezultatom 2:0 (0:0) na startu Mundijala u Kataru.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je gostujući na Pinku da je sve bilo lepo dok nije počela utakmica, a posle ništa nije bilo lepo.

- Golman Vanja Milnković Savić je bio ostavljen na cedilu, bukvalno su se raspucavali na njemu, bez ikakvog bloka, što je poražavajuće za celu ekipu da tako ostavi golmana da ovi pucaju kako hoće, 14 udaraca sa prečkom i stativom, 11 otvorenih u okvir, 14 ukupnih udaraca, ukuno 14 šansi za stopostoni gol - kaže Milovanović.

On je rekao da su nas njegove odbrane i sreća spasile od teške katastrofe.

- Na žalost, neki realan rezultat bi bio 5:0 ili 7:0, ali ono što je tužno je činjenica da smo mi izašli protiv Brazila da se branimo. To me je iznenadilo od Piksija da je izašao da se brani, sobzirom na to da svako ko poznaje malo fudbal, a Piski bi trebao da poznaje mnogo dobro fudbal, zna da branjenje od Brazila ne postoji, i da je samo pitanje trenutka kada ćeš primiti golove. Ta naša kukavička igra me je najviše razočarala - izjavio je Milovanović.

Milovanović kaže da smo se predali u prvom minutu, jer smo dozvolili da igramo sa devet igrača u 16 metara.

- Da smo pitali trenera Brazila kako da postavimo igru on bi rekao ovako - dodaje Milovanović.

Milan Dobromirović, urednik političke rubrike u Informeru, rekao je da je problem što mi Srbi uvek imamo prevelika očekivanja, i onda kada se to ne desi, treba da padnemo svi pod zemlju.

- Da smo očekivali nešto, jesmo. Nismo dobili to što smo očekivali to ne znači da sad treba da spalimo reprezentaciju i Piksija - kaže Dobromirović i dodaje:

- Bilo je šta je bilo, nije dobro. Ako budemo ovako igrali ništa nećemo postići, ako budemo nešto promenili, i igramo kao što smo nekada igrali imaćemo neke šanse - dodaje Dobromirović.

Kako je rekao nije mu žao što je 2:0, već mu je žao što ima taj utisak da nisu pokazali sve ono što mogu.

- Ja mislim da naša reprezentacija može više, i da Piksi može mnogo više, i da svi mogu više. Ako budemo igrali kao što smo igrali na kvalifikacijama imaćemo neke šanse u utakmicama sa Kamerunom i Švajcarskom, ako budemo igrali ovako ništa nećemo da uradimo - zaključuje Dobromirović.