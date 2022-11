SPUSTIMO LOPTU NA ZEMLJU! Ivica Ilijev o utakmici Srbije i Brazila: Igrali smo protiv najjače selekcije na svetu, sa najvećim zvezdama fudbala!

Reprezentacija Srbije izgubila je sinoć svoju prvu utakmicu od selekcije na Svetskom prvenstvu u fudbalu od selekcije Brazila. Iako je prvo poluvreme kojeje prošlo bez golova dalo nadu da naši "orlovi" osvoje bar jedan bod. Međutim drugo poluvreme donelo je preokret, Brazilci su našu ekipu savladali rezultatom 2:0.

Ivica Ilijev, bivši fudbaler Parizana rekao je za Pink da naše fudbalere treba da hvalimo pa čak i danas. On je dodao da naša reprezentacija u prethodne dve tri godine igra na fantastičnom nivou.

- Juče je Vanja bio najbolji na terenu, na žalost, ali negde i polu očekivano, iz razloga što smo igrali protiv najjače selekcije na svetu, sa najvećim zvezdama fudbala, i kada pogledate ko sve je bio na klupi i ko sve nije otišao na Svetsko prvenstvo a može da igra za brazilsku reprezentaciju, shvatamo da oni mogu da naprave tri reprezentacije koje bi se takmičile podjednako kvalitetno za sam vrh svetskog fudbala - rekao je ilijev.

- Juče treba da zaboravimo, na žalost smo dobili jednu lekciju, a mi koji navijamo treba da spustimo loptu na zemlju - rekao je Ilijev.

Nemanja Paunović, sportski novinar rekao je da se u drugom poluvremenu tačno videlo da Brazil pojačava igru i napade, i da u takvim sutuacijama malo koja reprezentacija može da se pita za bilo šta.

- Pojačali su ritam, agresivnost na sredini pre svega, svaka druga lopta je bila njihova, pomerili su linije ka našem golu njihova postava nije bila na centru - kaže Paunović i dodaje da je dobra stvar što je Švajcarska pobedila Kamerun sa samo 1:0, a mi izgubili od Brazila sa samo 2:0, može lako da se desi posle drugog kola ukoliko mi pobedimo Kamerun sa recimo 2:0, da u poslednjem kolu bude dovoljan i samo bod protiv Švajcarske.

Dražen Ostojić, urednik Srpskog telegrafa pratio je uživo utakmicu na stadionu u Kataru. On je rekao da je stadion fantastičan kao zdanje da je bila odlična atmosfera među našim fudbalerima i navijačima pre početka utakmice.

- Videli ste i na konferenciji selektor Piksi je rako da njegovi momci nisu trčali, ne zna zašto je to tako bilo. dobro je da su i oni svesni da nisu pružili svoj maksimum. Jeste Brazil, Brazil, ali se videlo da to nije maksimum od srpske reprezentacije. I nemamo šta više da kalkulišemo sada naravno u narednm mečevima moramo da pobeđujemo, i mislim da će oni to i da urade i da ćemo svi da se radujemo na kraju grupne faze - kaže Ostojić.