DA SE NAJEŽIŠ! Miloš Degenek uz FOTOGRAFIJU IZBEGLIČKE KOLONE IZ OLUJE uputio moćnu poruku

Australija je slavila posle 12 godina na prvenstvu sveta, pošto su osrtvarili minimalnu pobedu protiv Tunisa.

Pre toga, poslednju pobedu ostvarili su protiv Srbije na šampionatu u Južnoj Africi, kada je bilo 2:1 za Australiji, a tim Radomira Antića završio takmičenje već nakon grupne faze.

Sada je stigla pobeda nad Tunišanima, a igrao je i bivši igrač Crvene zvezde Miloš Degenek. Srpski fudbaler koji nastupa za Australiju ušao je u 75. minutu i sačuvao svoj tim.

Not a political post or a post about any war. Just a post to show that life is the most beautiful thing. From absolutely nothing to winning a World Cup Game. Representing the country that gave me everything. Thank you 🇦🇺⚽️ @Socceroos never stop believing in yourself ⚽️ pic.twitter.com/24flKtFc8I