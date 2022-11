ŠOKANTAN ZAHTEV - TUŽILI SRBIJU FIFA, SAD TRAŽE OVO! Lažna država Kosovo moli Katar da im pokloni stadion na kom će igrati Orlovi

Stadion 974 izgrađen je od brodskih kontenjera i modularnog čelika, a po završetku prvenstva biće poklonjen nekoj od država članica FIFA. Navodno, jedan od glavnih kandidata da dobije prvi prenosivi stadion je "Fudbalski savez Kosova".

Predsednik "FS Kosova" tvrdi da postoje ogromne šanse da ovo velelepno zdanje bude poklonjeno lažnoj državi Kosovo zbog dobrih odnosa sa Fudbalskim savezom Katara.

Zanimljivo, naša reprezentacija će meč trećeg kola protiv reprezentacije Švajcarske,koja u svom sastavu ima nekoliko igrača poreklom sa Kosova, odigrati upravo na ovom stadionu.

Ova šokantna vest pojavila se odmah nakon informacije da je FIFA otvorila istragu protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog zastave koja se našla u svlačionci našeg tima. Na zastavi je pisalo "Nema predaje" i teritorija Kosova je bila obojena u boje srpske trobojke. Zahtev za istragu protiv Fudblskog saveza Srbije pokrenuli su Fudbalski savez takvozvanog Kosova i Olimpijski komitet ove lažne države.

FFK have officially requested FIFA to bring in #Kosova the 974 Stadium after @FIFAWorldCup.



According to FFK President, chances for this stadium to be donated to our country are very hight due to good relations with Qatar Football Association. pic.twitter.com/vpFSy4ExjJ