Hrvati BRUTALNO vređali golmana Kanade: Borjanu i njegovoj supruzi upućene najstrašnije PSOVKE!

U toku je utakmica Hrvatska - Kanada u okviru 2. kola grupe F na Svetskom prvenstvu u fudbalu.

U centru pažnje je golman Kanade i kapiten Crvene zvezde Milan Borjan koji je od početka meča na meti Hrvatskih navijača.

Hrvatski navijači ne biraju sredstva i brutalnim povicima vređaju Borjana i njegovu suprugu Snežana

"Borjane ustaso! Borjane ustaso" Žena ti je ku*va Borjane", skandiraju navijači Hrvatske



Još od aprila meseca kada su izvučene grupe za SP, Borjan je glavna tema hrvatskih medija

Borjan je označen kao "zvezdaš koji kaže da nije rođen u Hrvatskoj, već u srpskoj Dalmaciji i Krajini", ali i uvredljivih komentara na portalima i društvenim mrežama.

- To mnogo govori o njima. Vređanje, pretnje i takva doza primitivizma. Dosta prijatelja imam iz Hrvatske i nikada nisam gledao ko je odakle. Ja ću se uvek ponositi sa mestom svog rođenja. Kada sam se rodio 87' godine, rodio sam se u Republici Srpskoj Krajini i uvek ću se time dičiti. Svako ima pravo da misli drugačije. Mogu da me mrze, mogu da me vole, ali nikad ne mogu da mi promene pripadnost i rodno mesto - rekao je Borjan za Kurir neposredno nakon žreba.

