OGLASIO SE FUDBALER ČIJI DRES JE MESI GAZIO U SVLAČIONICI: Dobro znam kakav je on čovek!

Zbog jednog detalja, koji je u prvi mah mnogima promakao, najbolji igrač Gaučosa Lionel Mesi našao se na udaru kritika.

Naime, Mesi je nakon meča razmenio dresove fudbalerom Meksika Andresom Guardadom, a onda ga je bacio na pod u svlačionici i gazio po njemu dok je slavio trijumf svog tima.

Potez Argentinca razbesneo je navijače Meksika, koji smatraju da je kapiten Gaučosa namerno ponizio njihovu zemlju.

Najglasniji je bio čuveni meksički bokser Saul Kanelo Alvarez koji je Mesiju zapretio batinama.

Međutim, ima i onih koji smatraju da Argentinac to nije namerno uradio. Reč je o čoveku koji mu je dao dres - reprezentativcu Meksika Andresu Guardadu.

"Dobro znam kakav je on čovek. Sve ekipe sa ekonomima imaju dogovor da dresove koji su puni znoja ostave na podu u svlačionici, bez obzira na to da li je dres vaš ili ste ga menjali sa rivalom" otkriva Guardado i dodaje:

Andrés Guardado of Mexico: "I know the person Messi is. It's a deal with the staff that when it's all sweaty, it gets left on the floor. Be it your jersey or rival. Canelo doesn't know what a dressing room is. It seems silly to me. That shirt was mine, I exchanged it with Leo..." pic.twitter.com/j5QE9MA3lO