Srbija ispala sa Mundijala, Švajcarska je opet bila nemoguća misija

Srbija je u ovaj meč ušla sa najjačim mogućim sastavom. Selektor Dragan Stojković odlučio je da meč krene sa dva napadača, pa su se u startnih 11 našli Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović.

Znali su naši momci kolika je važnost ove utakmice, znali su da ih samo pobeda vodi u osminu finala Svetskog prvenstva. Već na samom startu utakmice, Švajcarci su stvorili nekoliko fenomenalnih prilika, ali je naš golman Vanja Milinković - Savić još jednom pokazao kakav kvalitet poseduje. Već u petom minutu Srbija je imala prvu priliku na meču, kada je posle kornera Nikola Milenković sjajno šutirao, ali je lopta prošla malo pored leve stative.

U 11. minutu malo je falilo da Srbija povede. Krenuli su Orlovi u kontru, Živković je lepo šutirao sa nekih 20 metara, ali je ovog puta stativa spasila Švajcarce. A onda, u 20. minutu hladan tuš za Orlove. Lošu rekaciju naših defanzivaca iskoristio je Đerdan Šaćiri.

Nakon centaršuta sa leve strane, lopta je došla do Šaćirija koji nije imao težak zadatak. Nisu reprzenetativci Srbije klonuli duhom posle primljenog gola, već se do izjednačenja čekalo samo sedam minuta, kada je Mitrović glavom zatresao mrežu.

Nisu se Orlovi zaustavili, krenuli su dalje sa napadima i takva igra se isplatila u 35. minutu. Dušan Vlahović je iskoristio sjajan pas Dušana Tadića i doveo naš tim u vođstvo. Ovom golu prethodila je velika greška Đerdana Šaćirija koji je izgubio loptu na svojoj polovini.

Hteli su Orlovi da smire igru, da privedu prvo poluvreme kraju, a onda usledio je pravi šok za naš tim u 43. minutu. Ponovo je Srbija primila naivan gol. Vidmer je prošao po desnoj strani i ubacio loptu po zemlji, a Embolo je samo prosledio u našu mrežu.

Verovali smo da će Orlovi ući u drugo poluvreme sa većom koncentracijom, međutim, naprotiv. Već u 48. minutu Švajcarci su postigli treći pogodak na meču i šokirali našu selekciju.

Šaćiri je ubacio loptu u naš kazneni prostor, Vargas je asistirao Frojleru koji je bez problema savladao Vanju Milinkovića - Savića. Piksi je dvostrukom izmenom pokušao da trgne naš tim, teren su napustili Dušan Vlahović i Miloš Veljković, a šansu su dobili Nemanja Gudelj i Luka Jović.

Nisu imali ideje naši reprezentativci posle trećeg primljenog dela, na terenu nisu bili organizovani kako treba, i totalno su bezuspešno pokušavali da ugroze gol Švajcarske. Za razliku od prvog, u drugom poluvremenu napada nam nije funkcionisao.

Na veliku žalost, Srbiju u osmini finala Svetskog prvenstva nećemo gledati. Orlovi su učešće u Kataru završili na poslednjem mestu na tabeli, sa samo jednim osvojenim bodom.

Završena je utakmica između Srbije i Švajcarske 2:3.

Srbija - Švajcarska 2:3 (2:2)

Tok utakmice:

Drugo poluvreme:

93. minut - Neverovatno, Granit Džaka je ponovo svojom provokacijom napravio haos na terenu. Dokle više?

90. minut - Igraće se još sedam minuta.

89. minut - Vanja ponovo sjajno brani. Imali su Švajcarci stopostotnu šansu, ali naš golman vrhunskom bravurom spašava Orlove od težeg poraza.

86. minut - Sve je manje vremena za naš tim. Srpska reprezentacija bez ideje u ovim momentima.

82. minut - Bilo je opasno po naš gol. Fudbaler Švajcarske je solidno izveo slobodnjak, ali je lopta na svu sreću pogodila spoljni deo mreže.

81. minut - Filip Đuričić krvave glave napušta teren. Srpski fudbaler zadobio je jednu posekotinu nakon duela sa protivničkim igačem, verujemo da će sve biti u redu.

77. minut - Nemanja Radonjić i Filip Đuričić ulaze umesto Dušana Tadića i Andrije Živkovića.

72. minut - Ne mogu Orlovi da pronađu put do protivničkog gola. Švajcarci olako otklanjaju svaku potencijalnu opasnost.

67. minut - Rezervni igrači Srbije negodovali su na klupi nakon odluke sudije da ne dosudi penal za Orlove. Predrag Rajković je dobio žuti karton.

65. minut - Posle jedne akcije, Mitrović nakon duela pao u protivničkom šesnaestercu, ali je glavni arbirar meča samo odmahnuo rukom.

61. minut - Stvorili su Orlovi jednu sasvim solidnu šansu. Kostić je centrirao, lopta je na drugu stranu došla do Jovića koji je vratio u šesnaesterac, Tadić je oprobao svoj udarac, ali mu je lopta prošla preko noge.

58. minut - Kostić je uputio obećavajući centaršut, ali lopta je samo protutnjala kroz šesnaesterac Švajcarske.

55. minut - Dvostruka izmena u našem taboru. Teren napuštaju Dušan Vlahović i Miloš Veljković, a šansu su dobili Nemanja Gudelj i Luka Jović.

53. minut - Igra se odvija između dva šesnaesterca. Orlovi pokušavaju da se oporave od šokantnog gola.

48. minut - Švajcarska vodi 3:2! Šaćiri je ubacio loptu u naš kazneni prostor, lopta je došla do Vargasa koji je bez problema savladao Vanju Milinkovića - Savića.

47. minut - Vezista Orlova Sergej Milinković-Savić dobio je žuti karton.

45. minut - Počelo je drugo poluvreme.

- Fudbaleri izlaze na teren, drugih 45 minuta uskoro počinju.

Prvo poluvreme:

Završeno je prvo poluvreme. Bila je bolja Srbija u prvih 45. minuta. Igrali su Orlovi sjajno u napadu, ali odbrana nam ponovo "škripi". Ponovo smo primili jeftine pogotke. Moraće naši reprezentativci da se konsoliduju u nastavku, i probaju da pobedom ostvare plasman u osminu finala Svetskog prvenstva!

45. minut - Igraće se još tri minuta sudijske nadoknade.

43. minut - Švajcarska je izjednačila!

38. minut - Bravo Pavloviću! Sjajno se bori ovaj momak za reprezentativni dres. Imali su Švajcarci izglednu priliku, ali se mladi štoper bacio u šut i izblokirao udarac.

