RONALDO IMA NOVI KLUB: Od Nove godine oprašta se od elitnog fudbala!

Kapiten fudbalske reprezentacije Portugala, koja danas igra svoj meč osmine finala na Mundijalu, postaće ujedno i najplaćeniji fudbaler sveta, jer će za dve godine dobiti nešto manje od pola milijarde evra.

To je po godini skoro 200.000.000, računajući tu i prihode od marketinških prava i reklama koje će snimiti. Daleko više od 75.000.000 i 70.000.000 evra koliko trenutno mogu da imaju Lionel Mesi i Nejmar, ne samo od ugovora.

Sa druge strane, Kristijano će se oprostiti od "elitnog fudbala" u Evropi i od početka 2023. igraće na stadionu kapaciteta 25.000 mesta. Sa fudbalerima koji ni u najluđim snovima nisu mogli da zamisle da će deliti svlačionicu sa jednim od najvećih fudbalera svih vremena.

I speak for all Ronaldo fans, We will be watching Al-Nasr games from January 🔥🐐 pic.twitter.com/zNO8FfmGwN