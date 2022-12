Ronaldo od 1. januara u Saudijskoj Arabiji, prelazi u Al Nasr

Portugalski fudbalski reprezentativac Kristijano Ronaldo od prvog januara 2023. biće novi član Al Nasra iz Saudijske Arabije, prenosi španski sportski list "Marka".

Španski list podseća da je Portugalac, kao što se i najavljivalo prethodnih dana, dogovorio dvoipogodišnju saradnju sa klubom iz Saudijske Arabije, koja je vredna oko 500 miliona evra. On će u novom klubu godišnje da zarađuje oko 200 miliona evra. Ronaldo će potpisivanjem ugovora sa Al Nasrom postati jedan od najplaćenijih sportista sveta. "Ronaldo je pronašao tim sa kojim će dominirati u Saudijskoj Arabiji, ali je liga u ovoj zemlji daleko od svetskog nivoa. On je napravio korak unazad u sportskoj karijeri, ali će mu ovaj ugovor doneti veliku zaradu", navodi "Marka". Al Nasr trenira Francuz Rudi Garsija, dok će Portugalcu saigrači biti, između ostalih, Alvaro Gonzalez i David Ospina. Ronaldo je pre nekoliko nedelja raskinuo ugovor sa Mančester junajtedom, a trenutno nastupa za reprezentaciju Portugalije na Svetskom prvenstvu u Kataru. On je ranije igrao za Juventus, Real i Sporting.