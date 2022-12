Santoš: Nemam nikakvih problema sa Ronaldom, prijatelji smo godinama

Selektor portugalske fudbalske reprezentacije Fernardo Santoš demantovao je da je u sukobu sa kapitenom nacionalnog tima Kristijanom Ronaldo i istakao da je sa njim prijatelj godinama, prenose britanski mediji.

Portugalija je sinoć izborila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva u Kataru, pošto je u osmini finala savladala Švajcarsku rezultatom 6:1. Gomeš je odlučio da u startnu postavu uvrsti Gonzala Ramosa, koji je postigao tri gola, dok je Ronaldo ostao na klupi za rezerve. On je ušao u igru tek u 74. minutu. "Objašnjavao sam to ranije, neću ponovo da objašnjavam. Oni su različiti igrači", rekao je Santoš na pitanje novinara zašto je Ronaldo nije bio u startnoj postavi. "Nema nikakvih problema između mene i našeg kapitena. Prijatelji smo godinama. Trenirao sam ga u Sportingu kada je imao 19 godina. Neke stvari na nas ne utiču, uvek smo imali blizak odnos. On je dao sjajan primer kao kapiten. Iz moje perspektive Kristijano je i dalje vrlo važan igrač za portugalsku reprezentaciju", dodao je Santoš. On je istakao da su portugalski fudbaleri igrali koncentrisano tokom čitavog meča. "Veoma uspešno veče. Igrali smo koncentrisano tokom čitavog meča. Bila je sjajna igra, ali sada je važno da se smirimo", izjavio je Santoš. Portugalija će u subotu u četvrtfinalu Mundijala igrati protiv Maroka.