Dalić: Optimista sam i verujem igračima, imamo snage da pobedimo Argentinu

Imamo volje, snage i energije da pobedimo Argentinu i da se plasiramo u finale Svetskog prvenstva u Kataru, izjavio je danas selektor Hrvatske Zlatko Dalić, prenosi "Indeks".

Hrvatska će sutra od 20 sati u polufinalu SP igrati protiv Argentine. Hrvatska je aktuelni vicešampion sveta. "Ušli smo među četiri najbolje reprezentacije sveta. Velika je stvar da to uspemo na dva uzastopna Mundijala. Želimo više, pošto igramo protiv velike Argentine, koju predvodi Lionel Mesi. Veći je pritisak na njima, pošto znamo kako igraju i u kom smeru žele da odvedu utakmicu. Optimista sam i verujem igračima, pokazali su kvalitet i karakter. Bez toga ne bismo došli do polufinala. Nećemo da se prilagođavamo rivalu, igraćemo svoju igru i na rezultat", rekao je Dalić na konferenciji za novinare u Dohi. Dalić je istakao da Hrvatska mora da igra kao na meču sa Brazilom u četvrtfinalu SP. "Potrošili smo se kroz dva produžetka, ali smo stigli do polufinala. Imamo snage, volje i energije. Na svakom meču smo dali sve od sebe, a tako ćemo i protiv Argentine. Znamo koliko moramo da se potrošimo i na to smo spremni. Neću da pitam momke da li su umorni, oni ne žele da budu umorni", dodao je selektor Hrvatske.