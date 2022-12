FRANCUZI U PANICI PRED FINALE: Virus pokosio fudbalere

Alarm u ekipi Francuske pred finale Mundijala u Kataru, gde će u nedelju od 16 sati igrati na Lusail stadionu protiv Argentine.

Francuzi brane titulu, a do finala su došli oslabljeni neigranjem dvojice standardnih igrača u prvih 11 - Dajoa Upamekana i Adrijena Rabioa, a nije bilo ni Kingslija Komana. Didije Dešan je otkrio da su sva trojica imali simptome virusa, ali on veruje da će biti spremni za finale.

- Biće spremni, Upamekano nije bio 100 odsto, zato nije počeo meč, ali biće spreman. Imamo tri dana da se spremimo, imao je groznicu, ali vratiće snagu. Imali smo težak meč, odlučili smo da ne igramo sa njim, već sa Konateom, jer smo znali da je spreman za ovaj nivo. Rabio je bio bolestan, ostao je u hotelu. Imamo četiri dana do finala i trebalo bi da bude spreman za nedelju. Koman je ušao na prethodnoj utakmici, ali i on je imao groznicu, nije bio 100 odsto spreman - potvrdio je Dešan loše vesti za Francuze.

Zbog virusa su uvodene posebne mere u ekipi Francuske kako se i ostali igrači ne bi zarazili.

- Nismo zabrinuti, u Dohi su treninzi otvoreni, temperatura je nešto manja ovih dana, imamo klimu sve vreme na stadionima. Imali smo neke slučajeve da su imali simptome gripa, naravno da moramo da budemo oprezni da se to ne proširi na ostale. Igrači se neverovatno daju na utakmicama, što vam slabi telo i to utiče na performanse. Da, učinićemo sve da se to ne proširi, ali virus je infektivan i moramo da učinimo sve da zaustavimo to, zato smo igrače odvojili jedne od drugih, uključujući i Rabioa - rekao je Dešan.

