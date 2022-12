Hrvati razvijaju teoriju zavere: Kada ti ponovno stave toga sudiju na VAR, onda to nije slučajno!

Hrvatski selektor i fudbaleri ubeđeni da nije slučajnost što im se u VAR sobi našao Masimilijano Irati iz Italije.

Hrvatska se teško miri sa eliminacijom od Argentine, a u izjavama njihovih fudbalera i selektora i dalje se naglašava uloga italijanskog sudije Masimilijana Iratija u VAR sobi.

Dalić i igrači u tome vide zaveru, budući da im je Irati sedeo u VAR sobi i na utakmici u Rusiji 2018. godine protiv Francuske u finalu kada su poraženi sa 4:2.

- Tek sam sada čuo da je to bio isti sudija kao onaj što je bio u Moskvi u utakmici sa Francuskom. Taj nas baš prati i hoće. Po meni penal nije bio, iako to ne komentarišem. On se zabio u Livakovića. Šta je trebao Livaković da napravi? Pomeriti se sa gola i pustiti ga - pita Dalić i nastavlja:

- Sigurno je da su greške dovele do toga, ali sigurno je da je penal presudio utakmicu, odveo je pogrešnim smerom. Nećemo se vaditi na sudije i VAR, šta možemo? Idemo dalje, neka donose odluke. Ali kada ti ponovno stave toga sudiju na VAR, onda to nije slučajno.

