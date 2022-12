SATI PROLAZE, CEO RIM JE STAO ZBOG MIHE! Srpska zastava na kovčegu fudbalske legende

Veliki broj ljudi od jutarnjih sati od jutra dolazi da oda počast pred kovčeegom počivše srpske fudbalske legende

Fudbalski svet tuguje, bol i žal su ogromni, neizrecivi zbog preranog odlaska sa životne scene jednog od najvećih, velikog, legendarnog Siniše Mihajlovića, koji je preminuo u 54. godini posle borbe sa leukemijom. Koliko je Siniša značio Srbiji, Italiji, svima koji smo ga do srži voleli, poštovali, svedoče i slike koje od ranih jutarnjih sati stižu iz prestonice Italije gde je kovčeg sa telom velikana izložen u zgradi opštine u Rimu.

Znani i neznani od jutros nailaze da se poklone, da odaju počast slavnom Srbinu, mokrih očiju, lica deformisanih od tuge za prijateljem, za idolom, za čovekom koji je bio primer svima.

Teško je...

Na Mihinom kovčegu su znamenja i simboli klubova i boja koje je branio, Lacio, Zvezda, i srpska trobojka. Prizor koji je mnoge dotakao duboko. Miha i Srbija. kroz glavu prolaze slike njegovih reči za života sa koliko je ponosa govorio o ljubavi prema svom narodu, svojoj zemlji.

Došao je i gazda Lacija Klaudio Lotito, neutešan, u suzama, doašo da se pokloni Mihi. Sinišinim sinovima je uručio dres Lacija sa brojm 11. Taj čuveni dres.

- Sećam se velikog prijatelja, velikog čoveka i velikog oca - kaže u suzama predsednik Lacija napuštajući Kapitol.

- On mora da predstavlja primer ne samo fudbalera već i čoveka. Imao je hrabrosti da se bori sa bolešću koja je bila razorna. Za nas je on primer dostojanstva i snage. Nikada se nije žalio, uvek je imao osmeh. To pokazuje da je on veliki čovek.

Lotito je potvrdio da će u Mihajlovićevu čast klub povući određene korake, još nije poznato šta će to biti.

