LEGENDARNI TRENER MORAO NA HITNU OPERACIJU SRCA: Bilo je užasno! Najgori period u mom životu!

Nemac je imao začepljenje arterija i morao je na hitnu operaciju. Ugradili su mu nekoliko bajpasova, pa je dve nedelje proveo na intenzivnoj nezi.

"To je bio najgori period u mom životu. Nisam mogao da spavam, kao da je vreme stalo, bilo je užasno" otkrio je Hajkens za nemački "Kicker".

