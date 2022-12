Saničanin: Nadam se da ćemo se dobro pripremiti za nastavak sezone

Fudbaler Partizana Siniša Saničanin izjavio je danas da se nada da će se "crno-beli" dobro pripremiti za nastavak sezone u Superligi Srbije i Ligi konferencija.

Jedan deo fudbalera Partizana odradio je danas preglede u Beogradu u Laboratoriji za medicinu sporta i terapiju vežbanjem. Igrači među kojima su i Marko Živković, Kristijan Belić, Ljubomir Fejsa i Igor Vujačić, radili su opšti fizikalni pregled, kao i test opterećenja. "Bila je velika pauza, odmarao sam i malo trenirao da dođem spreman na pripreme. Odmor sam proveo u krugu porodice, mnogo nam je prijala ova pauza, jer je prvi deo sezone bio baš dug. Jedva smo čekali da počnu pripreme", rekao je Saničanin. On je istakao da je pratio Svetsko prvenstvo u Kataru. "Maroko je za mene bio veliko iznenađenje, kao i Hrvatska, pošto je ovo drugo SP na kojem ovaj reprezentacija pravi velike rezultate. Drago mi je zbog Lionela Mesija da je Argentina osvojila SP", dodao je Saničanin. "Crno-beli" su pre nekoliko dana počeli pripreme za nastavak sezone. "Prvi put da imamo pripreme na ovaj način, jedan trening, koji traje preko dva sata. Mnogo je naporno, mi smo tu da se privikavamo i prilagođavamo. Noge su sada teške, ali iz dana u dan biće bolje. Imamo dosta vremena za pripremni period. Nadam se da ćemo se dobro pripremiti za nastavak sezone", naveo je fudbaler Partizana. Test opterećanja prošli su i golmani Partizana Milan Lukač, Aleksandar Popović i Nemanja Stevanović. "Često se igrači šale kako mi ništa ne radimo, a zapravo nije tako. Golmani se stalno kreću i kada se to premeri, posebno na kraju evropskih utakmica, to je onda i oko pet kilometara. Naši treninzi su izuzetno iscrpljujući, posebno u ovom pripremnom delu. Od prvog dana radi se žestoko, pošto smo imali dugu pauzu. Dobro smo se odmorili i svi su željni treninga", rekao je Lukač. Treninzima Partizana se pridružo i Hamidu Traore koji je danas imao medicinske preglede. "Crno-beli" su prvi deo Superlige Srbije završili na drugom mestu na tabeli sa 10 bodova manje od prvoplasirane Crvene zvezde. Partizan će u 20. kolu SLS koje će biti odigrano četvrtog februara naredne godine gostovati ekipi Napretka u Kruševcu. Partizan će 16. februara u gostima igrati prvi meč 1/16 finala Lige konferencija protiv Šerifa. Revanš duel je nedelju dana kasnije u Beogradu.