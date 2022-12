De Brujne: Haland može da postigne 800 golova, on je napadač vrhunske klase

Fudbaler Mančester sitija Belgijanac Kevin de Brujne izjavio je danas da njegov saigrač Erling Haland može da postigne 800 golova, prenosi britanski "Gardijan".

Haland (22) je od početka sezone za Mančester siti odigrao 19 utakmica, a 24 puta se upisao u listu strelaca. Norveški napadač je do sada u karijeri postigao 179 golova. "Erling je opsednut golovima. Već ih ima oko 200, tako da verujem da može da stigne do 600, 700 ili čak i 800, ako ostane u formi i radi prave stvari. Haland je napadač vrhunske klase. Ne razlikuje se od ostalih ljudi, fudbaler je poput svih drugih, ali ništa ne shvata previše ozbiljno", rekao je De Brujne. On je ponovio da Haland obožava da postiže golove. "Kad govorimo o profesionalnim fudbalerima, ili uopšte o sportistima, svako ima to nešto posebno. Mislim da ne možete biti profesionalac ako nemate taj neki poseban dar, koji čini da možete da postanete najbolja verzija sebe. On je i dalje dečak, koji uživa u životu, ali fudbal shvata ozbiljno. Obožava da postiže golove i to je nešto što ga izdvaja", dodao je fudbaler Mančester sitija. De Brujne je pohvalno govorio i o menadžeru Mančester sitija Pepu Gvardioli, kao i o saigraču Filu Fodenu. "Foden je verovatno jedan od najvećih talenata s kojima sam igrao. On već ima četiri trofeja u Premijer ligi, a tek su mu 22. godine. Pametan je kao igrač - ima mnogo taktike, ali on je sposoban da je začini magijom, raznovrstan je. Može da ostvari šta god zamisli", zaključio je belgijski fudbaler.