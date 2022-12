Anćeloti: Lionel Mesi nije najbolji igrač u istoriji fudbala

Trener Reala Karlo Anćeloti izjavio je danas da Argentinac Lionel Mesi nije najbolji igrač u istoriji fudbala, prenose španski mediji.

Mesi je sa selekcijom Argentine osvojio titulu na Svetskom prvenstvu u Kataru. "Znam da u Karimu Benzemi imam maksimalnog motivisanog igrača i uveren sam da će nam u nastavku sezone doneti dosta toga dobrog. Nije pošteno reći da je Mesi najbolji igrač u istoriji fudbala, jer svaki period ima sjajne igrače. Ja svakako treniram 'Zlatnu loptu' (Benzemu)", rekao je Anćeloti na konferenciji za novinare u Madridu.

Italijanski stručnjak je najavio meč sa Valjadolidom, koji će biti odigran sutra u 15. kolu španske La Lige.



"Kreće maraton u okviru koga ćemo se u naredna tri meseca boriti za pet trofeja: La Ligu, Kup kralja, Ligu šampiona, španski Superkup i Svetsko klupsko prvenstvo. Nema više odmora, jer do 19. februara igramo svaka tri dana. Svi fudbaleri su nam se vratili posle SP u Kataru", rekao je Anćeloti.



On je istakao da su svi igrači u dobrom stanju, ali je dodao da Luka Modrić, Eduardo Kamavinga i Aurelijan Čuameni neće igrati na sutrašnjem meču protiv Valjadolida.



"Uspeli smo da vratimo Benzemu, koji je za nas izuzetno važan. Svi koji su bili na odmoru vratili su se u dobrom stanju, ali daću prednost onima koji su bila sa nama tokom Mundijala", kazao je italijanski stručnjak.



On je rekao da nije dobio ponudu da bude selektor Brazila.



"Nisu me zvali, ali mi prija kada vidim da su zainteresovani. Moja situacija je jasna. Ja sam trener Reala i nikada ne bih prekinuo saradnju sa ovim klubom", rekao je Anćeloti.