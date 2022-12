Zoran Laković : Čeferin ima jasne ciljeve, jasnu viziju i ne plaši se menjanja stvari

Pravo malo srpsko blago u Švajcarskoj. Tako se može okarakterisati Zoran Laković, jedan od čelnih ljudi UEFA, najveće sportske organizacije na planeti.

Posle velikih očekivanja, Srbija je ostala zaglavljena u grupnoj fazi Mundijala?

- Kao i svi, emotivno sam sve to doživeo. Međutim, to je odlika našeg naroda. Uvek se brzo ponesemo za određenim stvarima, a onda doživimo tvrdo prizemljenje. Pa ipak, svi bismo morali da shvatimo da je plasman na bilo koje veliko takmičenje - veliki uspeh za srpski fudbal. Setimo se koji su ciljevi bili postavljeni pred selektorom Draganom Stojkovićem kada je došao.

Da nam je tada neko ponudio, u trenutku njegovog imenovanja, da ćemo se plasirati na Svetsko prvenstvo, da ćemo preći iz B u A diviziju Lige nacija i samim tim obezbediti mesto u plej - ofu za sledeće Evropsko prvenstvo, svi bismo oberučke to prihvatili, zar ne? Možda ću biti malo euforičan, ali zbog toga smo već jednom nogom na kontinentalnom šampionatu. Što znači da bi naš državni tim posle ko zna koliko vremena vezao učešće na dva najveća fudbalska takmičenja. I taj ciklus bi stvarno bio uspešan, bez ikakvog preterivanja.

Delovali smo u Kataru kao da idemo od nemila do nedraga?

- Naravno, želeli smo svi više na Mundijalu. Ali, pre svega, smatram da našim igračima taj termin odigravanja Svetskog prvenstva očigledno nije odgovarao. Siguran sam da bismo bolje prošli da su naši fudbaleri imali mesec dana da se oporave i izađu iz povreda koje su ih snašle. Nažalost, to je bio naš danak, visoka cena koju smo platili. Idemo dalje... Poznavajući Piksija kao čoveka koji je uvek spreman da uči, siguran sam da je izvukao određene pouke. Nadam se i očekujem da će on i ova generacija igrača zaista zablistati u punom sjaju na Evropskom prvenstvu 2024. godine. Svi će biti stariji, iskusniji. Pred većinom su sigurno još dva, možda i tri velika takmičenja na kojima mogu da učestvuju. Mislim da tu treba tražiti veći rezultat od samog plasmana.

Kakva je pozicija FS Srbije u UEFA?

- Status je dobar, saradnja takođe. Ona može i mora da bude još bolja, ali zbog nestabilnosti i neizbora top menadžmenta u FSS, brojni projekti za koje mogu da apliciraju i koji bi mogli da im budu odobreni - u zastoju su. Dok se ne izabere rukovodstvo. Inače, imamo veći broj ljudi koji se dobro kotiraju, ne samo u UEFA, već i u FIFA. Počev od generalnog sekretara, do fudbalskih arbitara. Posle ko zna koliko godina Srbija je dobila povećanje na listi internacionalnih sudija, što znači da se dobro radi u sudijskoj organizaciji. Zaista ima dosta dobrih stvari, koje se zbog tog trvenja u FSS i oko njega, ne potenciraju. Moje stanovište je da imamo dobru situaciju, ali da je ne koristimo. I ne bih se složio sa vađom pređašnjom da je minut do 12 da se stvari dovedu u red u FSS. Već smatram da je 12 i jedan minut. Svi fudbalski ljudi bi trebalo da shvate da je ovo možda poslednji voz. Da svi relevantni faktori moraju da sednu za isti sto i dogovore se ko je taj čovek, koji će sa svojim timom voditi Savez kroz sledećih desetak godina. A, kako će ga izabrati, to oni znaju. Moj im je savet da obavezno postave pitanje kandidatu gde vidi srpski fudbal u narednih šet, šest ili deset godina. Mora da se napravi neki plan. Jer postoji veliki broj izazova, koji se u Srbiji ne postavljaju kao prioriteti, a trebalo bi.

Šta se u 2023. može očekivati od UEFA?

- UEFA je najveća sportska oganizacija na svetu, vodi je mlad, ambiciozan i stručan predsednik. Aleksandar Čeferin je pravo osveženje, uopšte u rukovodećem kadru sporta u Evropi. On ima jasne ciljeve, jasnu viziju i ne plaši se menjanja stvari. Ušli smo polako u reorganizaciju Lige šampiona. Kreće nov format “post 24”. Krenuli smo i u reorganizaciju reprezentativnih takmičenja. Mi razmišljamo o godinama 2025, 2026 i 2027. Rezultat rada u prethodnom periodu, poslednjih pet ili šest godina, će krenuti od 2024. kada ćemo videti nova takmičenja i nove događaje. Reorganizacijom Lige šampiona, otići ćemo sa 32 kluba na 36. Samim tim, “staza šampiona” će se povećati sa četiri na pet klubova, plus dva koja dolaze zbog koeficijenata. Tu je šansa Crvene zvezde, koja bi, uz zagrebački Dinamo, figurirala za jedno mesto. Ali, ovde se opet vraćamo na ono da ne mogu samo Zvezda ili Partizan da vuku koefecijente za ceo srpski fudbal. Zato bi trebalo da se dodatno podignu Vojvodina, Čukarički, TSC, niški Radnički... Oni bi trebalo još više da se profesionalizuju, da postanu kompetentniji u Evropi, kako bi smo sačuvali tu poziciju kojoj stremimo.