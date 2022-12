Ronalda više nećemo videti na vrhuncu! Transfer Portugalca u Al Nasr izaziva tugu kod bivšeg saigrača

Kristijano Ronaldo je i definitivno i zvanično odlučio da karijeru nastavi u klubu Al Nasr iz Saudijske Arabije, a u rekordnom ugovoru koji je potpisan, mnogi vide i nešto loše.

Stručni konsultant na britanskoj televiziji i nekadašnji Ronaldov saigrač, Geri Nevil smatra da je ovaj transfer i pomalo tužan.

- Ovaj transfer nam govori nekoliko stvari. Prvo, koliko je Saudijska Arabija ozbiljna kada se radi o fudbalu. Neće da odu. Uložili su 350 miliona u jednog igrača. Pokušavaju da ojačaju ligu. Međutim za Kristijana Ronalda, imao sam osećaj da želi da ostane. Bar do kraja sezone u nekoj od najvećih evropskih liga i da daje još golova. Potencijalno da igra Ligu šampiona - kazao je Geri Nevil za Skaj i dodao:

- To mi govori da je ponuda nestvarna. Možda klub u koji je on hteo u Evropi nije želeo njega i zato je izabrao ovu opciju. Element tuge je tu jer ga verovatno nećemo videti na vrhunskom nivou više. Mislim da smo mogli da ga vidimo na vrhuncu na Old Trafordu da su dve strane drugačije radile. Međutim ovako je kraj bio neizbežan.

I Džejmi Karager ima zanimljiv pogled na čitavu situaciju, pa je uporedio i Ronalda i Mesija.

- Tužan kraj za njega na neki način. Dva najveća igrača Mesi i Ronaldo. Ronaldo je završio karijeru intervjuom sa Pirsom Morganom, a Mesi je osvojio Svetsko prvenstvo - kazao je Karager.