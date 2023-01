NOVI SKANDAL ALBANSKOG PROVOKATORA: Džaka se sukobio sa Konteom, pa se zatrčao ka tribini da se obračuna sa navijačima! VIDEO

"Tobdžije" sada imaju devet bodova više u odnosu na Mančester siti.

Uprkos trijumfu u derbiju severnog Londona, Granit Džaka nije slavio sa saigračima, već je imao nešto drugo na umu.

Švajcarski Albanac, poznat po skandalima, zaleteo se ka tribini gde su se nalazili navijači Totenhema. Na njegovu sreću, zaustavili su ga redari, ali i njegov trener Mikel Arteta.

Arteta running after Xhaka at the end is killing me😂🤣#TOTARS pic.twitter.com/ecktnCfzcD