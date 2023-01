Crvena zvezda gradi NOV STADION: Uskoro će biti predstavljen projekat

Ono što se šuškalo poslednjih godina, sada dobija potvrdu – Crvena zvezda gradi nov stadion!

Prema pisanju medija, na Marakani planiraju da uskoro obelodene čitav plan i projekat u vezi sa novim stadionom kada će se više znati detalja.

Ono što ideja glavokomandujućih iz Zvezde je da se sagradi novo zdanje, pošto je procenjeno da bi čak i skuplje izašlo renoviranje postojećeg stadiona "Rajko Mitić", a to bi bio vraški težak posao s ozbirom na kompleksnost situacije.

Postoji nekoliko opcija što se tiče lokacija, možda baš pored sadašnje Marakane kako čujemo, ali sve će biti jasnije kada se oglase iz Zvezde i predoče čitav projekat.

Upravo je o tome govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, iznevši ideju da bi crveno-beli mogli da igraju u Zaječaru, Leskovcu ili Loznici, nova tri objekta, dok se ne sagradi nova Marakana.

– Mi ćemo u aprilu da otvorimo tri lepotice od stadiona, u Zaječaru, Leskovcu i Loznici. Verujem da, kada krene Marakana da se radi, da će Zvezda da igra na jednom ili dva od ta stadiona, zavisi od toga da li će da odluče da privuku publiku iz Republike Srpske ili najjaču svoju bazu na jugu Srbije – istakao je Vučić.

Takođe, pričao je i o Nacionalnom stadionu, nakon što je prezentovao ideju prvom čoveku UEFA Aleksandru Čeferinu.

– To će biti jedan od najlepših stadiona sa 55.000 gledalaca, ista firma koja je radila tri katarska stadiona. Nešto izvanredno, sa zelenilom, drvenim gredama, potpuno sa svim ekološkim standardima. Verujem da ćemo napraviti sve bolje rezultate. Mađari godinama ulažu, ne ostvaruju rezultate i plasmane na velika takmičenja, ali konstantno napreduju.

I generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je pričao o mogućoj izgradnji stadion prošlog leta.

Tada je otkrio da postoji ideja da jedna nemačka komplanija bude glavni investitor...

– Naše stručne službe uveliko rade na projektu novog trening kampa. On je neminovan da bi se Crvena zvezda razvijala kao ozbiljan klub. Napravićemo devet novih terena sa svim pratecim sadrzajima da bi se ceo trenažni proces preselio tamo. To bi bio jedan kosmički brod i naučni centar za proizvodnju fudbalera. Jedan veliki predsednik Real Madrida je rekao “Mi smo ovde da donosimo hrabre odluke”. Ja da sam slušao šta kaže ulica ili svaki onaj forumas kraj tastature, Crvena zvezda danas ne bi bila ovde. Ako vodite ozbiljnu instituciju, ne mogu da vas poremeti neki glasovi sa strane. Da postoji neko bolji, on bi već sedeo ovde umesto nas.

Dodatno je pojasnio...

– Poslovno govoreći, previše je ovo skup kvadratni metar da bi se samo šutirala lopta oko Marakane. Marakana će uvek ostati stadion, stadion neće menjati namenu ni lokaciju. Ali imati sedam pomoćnih terena na ovakvoj lokaciji, to je luksuz koji sebi mogu da dozvole samo neodgovorni ljudi. Svuda u svetu je tako. Real Madrid je imao terene pored Santjago Bernabeua, pa ih je izmestio. Svi veliki klubovi u Evropi su to učini. To ćemo učiniti i mi, to će doneti novi podsticaj za razvoj velike Crvene zvezde. Mi smo ovde vlasnici 16,5 hektara zemlje i pričamo o tome kao o nekom kapitalu, a ne dobijamo ništa. Zapravo, imamo samo rashode u iznosu od 250 hiljada evra koliko plaćamo porez na imovinu gradu Beogradu. Stadion je napravljen 1963, naslonjen je sa sve četiri tribine na zemlju tako da nemamo ni jedan jedini kvadratni metar poslovnog ili stambenog prostora na najskupljoj lokaciji u Beogradu.

Jasno je da je jaka veza postojeće Marakane i navijača...

– Marakana je stadion koji budi lepa sećanja, stadion s tradicijom, ali i Arsenal je imao čuveni Hajberi, bio je vezan za emociju i tradiciju, pa je napravio novi moderan stadion. Zvezda mora da ima novi stadion na sadašnjoj lokaciji ako želimo da se razvijamo i idemo u korak sa modernim svetom. Navijači mogu da ostaju u prošlosti, mi koji vodimo klub moramo da gledamo u budućnost. Mi se posle utakmice ne veselimo, to možda traje 15 minuta, mi već razmišljamo šta donosi sutra. Navijači trebaju da se vesele, ne mi. Na nama je da obezbedimo uslove da Crvena zvezda iz dana u dan bude sve jača i moćnija – dodao je Terzić.

Kada se očekuje izgradnja novog stadiona na istom mestu?

- Nije to tako jednostavno. Treba da se menja plan detalje regulacije, projekti, drugi planovi. Ne bih zeleo da govorim o rokovima ali moramo da pripremimo tu dokumentaciju, jer od toga se počinje, pa mozda i neko tek posle nas završi posao. Mi ovde nista nismo našli po pitanju dokumentacije. Mnogo spornih vlasnika na zemljištu, pojedine tribine stadiona čak nisu bile legalizovane, tereni nisu bili legalizovani. Opšti je haos bio u pravnoj službi, ali smo uradili veliku stvar da pripremimo ideju i novi projekat. Prethodnica svega ovoga je da izgradimo trenažni kamp u blizini aerodroma, da obezbedimo nesmetan život klubu tamo dok se ovde gradi stadion. A verovatno će se graditi faza po faza i za to vreme bi se igrale utakmice.

