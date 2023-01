Santoš i zvanično na klupi Poljske! Nakon Ronalda, ide kod Levandovskog

Eliminacija selekcije Portugala od Maroka u četvrtfinalu Svetskog prvenstva, značila je i kraj saradnje sa selektorom Fernandom Santošem. Dugo se spekulisalo gde će iskusni trener nastaviti karijeru, ali je on sačekao sa konačnom odlukom, pa tek nakon dva meseca presekao.

Fernando Santoš je, kako se prethodnih dana govorilo, novi selektor Poljske, potvrdio je Fudbalski savez ove zemlje.

Portugalac je na toj funkciji zamenio Česlava Mihnjeviča, koga je takođe poraz na Mundijalu koštao posla.

🆕 OFICJALNIE

Fernando Santos nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! 🇵🇱 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 24. јануар 2023.

Santoš je ranije u karijeri vodio i Grčku i to od 2010. do 2014. godine, dok je na klupi Portugala, sa kojim je stigao i do evropskog trona bio od 2014. do 2022. godine. Poljaci su tek treća selekcija koju će ovaj 68-godišnji trener voditi.

Takođe, sa Portugalom je osvojio i Ligu nacija.