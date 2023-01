TUGA U ITALIJI! PREMINUO BIVŠI FUDBALER I TRENER MILANA - Tokom igranja padela iznenada se srušio! (FOTO)

Navodi se da je reakcija medicinske službe bila munjevita, međutim Italijan je napustio svet uprkos brojnim pokušajima oživljavanja nakon što mu je pozlilo.

Bilio je prošao mlađe kategorije roso-nera, odakle je i lansiran u fudbalsku orbitu, potom je usledila selidba po domovini, a onda odlazak u Premijer ligu, u Kristal palas 1998. godine.

Everyone at AFC was saddened to learn of the passing of former player, Patrizio Billio.



The Italian midfielder was at Pittodrie during the 2002/2003 season.



Our thoughts are with his family and friends. https://t.co/qNzvNf6qYT pic.twitter.com/SgpmNeRALX