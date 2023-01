ZVEZDA SE POHVALILA, POSTAVLJEN NEOBIČAN REKORD: Nijedan srpski klub ovo nije uspeo

Fudbalski klub Crvena zvezda došao je do nesvakidašnjeg dostignuća, a navijače su o tome obavestili na društvenim mrežama.



Ne, nisu u pitanju rezultatski uspesi, već se radi o uspehu na društvenim mrežama.

Zvanični TikTok profil Crvene zvezde premašio je brojku od 500.000 pratilaca, što nijedan drugi klub iz Srbije do sada nije uspeo.

- Zvanični nalog FK Crvena zvezda na društvenoj mreži TikTok otvoren je 2019. godine, čime smo postali doajeni ove platforme, s obzirom na to da smo se našli među prva četiri evropska kluba sa otvorenim profilom. Kreativnost i zanimljiv sadržaj doveli su do toga da naš profil eksponencijalno raste i za manje od četiri godine stigne do pola miliona pratilaca, a sigurni smo da se tu nećemo zaustaviti, već da nas uskoro čekaju novi jubileji, navode iz Crvene zvezde.



