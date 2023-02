STIGLA POTVRDA! Terzić: Siniša Mihajlović dobija tribinu na Marakani

Na predlog Upravnog odbora, Skupština o tome odlučuje u subotu. Porodica je dala saglasnost, kaže generalni direktor crveno-belih.

Fudbalski klub Crvena zvezda u subotu na prolećnoj premijeri protiv Vojvodine (16.00) prirediće omaž legendnom Siniši Mihajloviću, koji je krajem 2022. izgubio bitku s teškom bolešću. Da Miha nikada neće biti zaboravljen u svojoj kući, stadionu Crvene zvezde, svedoče i najave generalnog direktora Zvezdana Terzića, koji u razgovoru za Republiku otkriva planove i inicijativu da deo tribina najvećeg sportskog zdanja u zemlji uskoro ponese njegovo ime.

Kako kaže, član najslavnije generacije crveno-belih ovekovečen titulom prvaka Evrope i sveta ništa manje nije zaslužio.

- Ovo je prva utakmica Crvene zvezde bez Siniše Mihajlovića. Klub ima obavezu da mu posveti prvu utakmicu. Biće to omaž Mihi u čast i očekujemo da navijači dođu u velikom broju bez obzira na vremenske prilike. Upravni odbor je u utorak izneo jedan predlog koji će izaći pred Skupštinu kluba u subotu, a to je da se jedan deo tribine, konkretno VIP na zapadu, nazove po Siniši Mihajloviću. U subotu će doći njegova porodica, sinovi, brat... Razgovarali smo se sa njima, dobili smo saglasnost. Pozvali smo brojne saigrače s kojima je igrao u crveno-belom. Neverovatno da je za tako kratko vreme, nastupajući samo godinu i po dana, u tolikoj meri obeležio klupsku istoriju. Ali, ne samo zbog igračke karijere. Siniša nikada nije prekinuo vezu sa Crvenom zvezdom, iako je napravio sjajnu karijeru posle odlaska. Uvek je sa ponosom isticao odakle potiče, da pripada Crvenoj zvezdi i Srbiji. Ponosno je govorio da je deo srpskog naroda i na najbolji mogući način je promovisao ono čime se mi kao klub ponosimo. Njegova tragična i prerana smrt nesumljivo je uticala da uđe u legendu, a najmanje što smo mogli da učinimo za njega jeste da organizujemo utakmicu njemu u čast. Podsetićemo šta je sve uradio, sektor marketinga organizovao je jednu vrstu priredbe na terenu, a navijači koreografiju. Biće lepo. Siniša Mihajlović to zaslužuje - ističe Terzić.



Najogovorniji čovek srpskog velikana žali što slavni Miha nije dočekao da s klupe predvodi voljeni klub.

- Bili smo ubeđeni da je dobio bitku s opakom bolešću. Prošlog leta, dok se njegovo zdravstveno stanje ponovo nije iskomplikovalo, između sebe smo ovde na stadionu komentarisali da bi bilo lepo da bude trener Zvezde. Voditi Zvezdu je teško, mora čovek da živi i radi pod konstantnim pritiskom. A on je sazreo za Crvenu zvezdu, odnosno Crvena zvezda je sazrela za njega. Pre pet, šest ili sedam godina, bez obzira na međusobnu ljubav, nije bilo realno, ali je Zvezda u međuvremenu porasla. Bio je dobar tajming jedno vreme, ali spletom tragičnih okolnosti nećemo moći da realizujemo te želje. Mesto trenera mu je pridalo i nesumljivo bi upotpunilo njegov životni put - zaključio je Zvezdan Terzić.

