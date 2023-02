ETO, I TO SE DESILO! NEZAPAMĆENA scena u Španiji, igraču pripisan gol dok je bio na klupi!

Na večerašnjoj utakmici dogodila se jedna urnebesna situacija koja će ući u istoriju najvažnije sporedne stvari na svetu.

Naime, u 60. minutu utakmice Anhel Korea je zatresao protivničku mrežu, ali je arbitar Lahos poništio njegov pogodak posle konsultacije sa pomoćnim sudijom.

Simeone je potom odlučio da Koreu izvadi sa terena, da bi se onda oglasio VAR, i nakon pregledanog snimka Korei je gol priznat, a on je u tom momentu bio na klupi za rezervne igrače.

▫️ Ángel Correa scores

▫️ Goal is disallowed

▫️ Correa is subbed off

▫️ VAR awards the goal

▫️ Atleti rush to celebrate with Correa on the bench 😁🙌 pic.twitter.com/EFGuocCXND