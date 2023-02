UŽAS! ODBRANIO PENAL, SRUŠIO SE I UMRO! Belgija u šoku zbog SMRTI GOLMANA! Očaj! Niko ne veruje! (FOTO)

Tokom meča koji je igrao njegov klub, Vinkel Sport, belgijski niželigaš, Espel je odbranio penal, a zatim pao kada je pokušao da uhvati loptu.

- Odbranio je penal, pokušao brzo da ustane kako bi uhvatio loptu, ali se zatim samo srušio. Užas - rekao je pomoćni trener tima Stefan Deverkin.

Da čitava situacija bude još gora, Arneov mlađi brat, Aron (20), vratio se u tim posle nekoliko nedelja izostanka zbog povrede i smrt brata gledao je sa klupe za rezervne igrače.

Notícia triste no futebol:



O goleiro Arne Espeel, belga de 25 anos, faleceu após ter defendido um pênalti em jogo do Winkel Sport B e o SK Westrozebeke.



Arne Espeel após o pênalti, caiu inanimado no campo.



Desejamos muitas forças a família do jogador…