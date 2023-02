EMTIVNI SLOM UŽIVO U EMISIJI! Ibrahimović PLAKAO dok se opraštao od prijatelja koji UMIRE! Ovakvog ga nikada niste videli! (VIDEO)

Proslavljeni fudbaler Zlatan Ibrahimović doživeo je emotivni slom prilikom uključenja u jednu emisiju.

Zlatan se javio video pozivom u emisiju kako bi poslao poruku podrške svom dobrom prijatelju novinaru Thijsu Slegersu koji vodi žestoku borbu sa opakom bolešću.

Thijs je jedan od retkih novinara sa kojima je slavni as u jako dobrim odnosima. Pomogao mu je dosta prilikom dolaska u Ajaks i Ibra mu to nikada nije zaboravio.

Nažalost, Thijs boluje od akutne leukemije, nalazi se u jako teškom stanju i lekari su mu poručili da mu se bliži kraj...

"Bio mi je jedini prijatelj kada sam bio mlad i izgubljen", rekao je kroz suze Zlatan i nastavio.

"Nikoga nisam imao u Holandiji, a onda me je on pozvao. Uglavnom su mi novinari bili neprijatelji, ali sa njim sam postao dobar prijatelj. On mi je pomogao i dao podršku koja mi je bila potrebna. O njemu sam pisao i u svojoj knjizi. Uvek smo bili u kontaktu i uvek će biti u mom srcu", rekao je utučeni fudbalski as.

U tim momentima Zlatan se potpuno slomio, nije mogao da zaustavi suze.

"Thijs, želim samo da ti kažem da te volim prijatelju moj", poručio je Ibrahimović.

Ovom 46-godišnjem novinaru 2020. godine dijagnostifikovana je leukemija. Nažalost, prethodnih dana stanje se ozbiljno pogoršalo i lekari su mu saopštili da više nema nade za izlečenje i da bi svaki dan mogao da mu bude i poslednji.

