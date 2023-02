TRANSFER "BOMBA" NA POMOLU: Svetski mediji javljaju, Dušan Vlahović pred spektakularnim transferom iz Juventusa

Dušan Vlahović je kao velika zvezda fudbala došao prošle zime iz Fiorentine u Juventus, kome ove sezone uopšte ne cvetaju ruže, ni rezultatske, a ni finansijske (usled uočenih malverzacija, oduzeto mu je 15 bodova). Na sve to, srpski as je dugo kuburio sa povredom, ali - vratio se. I to u svom stilu, golovima, a uskoro bi mogao da ih daje u dresu još trofejnijeg kluba.Tako bar tvrdi najveći sportski medij na svetu, ESPN.