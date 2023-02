NEJMAR U SUZAMA: Brazilac na nosilima napustio teren (VIDEO)

Igrao se 51. minut kada je Brazilac morao da napusti teren. Da povreda nije naivna pokazuje to da je krilni napadač "svetaca" u suzama i na nosilima napustio teren.

Nejmar je na ovom meču bio strelac drugog gola za PSŽ. Takođe, asistirao je Kilijanu Mbapeu za vođstvo šampiona Francuske.

Ovo može da bude veliki problem za tim Kristofa Galtijea, pošto je revanš meč osmine finala protiv minhenskog Bajerna na programu 8. marta, pa bi "sveci" na taj duel mogli bez Brazilca.

Ostaje da se vidi kakvog stepena je povreda i koliko će odsustvovati sa terena jedan od najboljih igrača sveta.

neymar was still trying to walk & wanted to play even after the nasty injury :( pic.twitter.com/nqZVfH0K2P