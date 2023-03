Milojević: 'U derbiju izgleda postoji samo jedan gubitnik, a to sam ja! Znate kako Italijani kažu za bod...'

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević održao je konferenciju za medije povodom predstojećeg 169. večitog derbija!

Crveno-beli u petak od 19 časova dočekuju "komšije" sa 13 bodova viška na tabeli, a Milojević je ovom prolikom poručio:

- Očekivanja su da nastavimo dobar trend igara, poštujemo rivala kao i uvek. U situaciji su u kojoj jesu, ali ne treba potceniti Partizan. Imaju tradiciju, inat i ponos, verujemo u sebe i to što radmo, imamo naš teren i publiku. Ne mogu da prihvatim da oni imaju veću motivaciju od nas. Ne mislim da se sve rešava sada, jer ima još dosta do kraja. Prednost je dobra, to nam daje sampouzdanje, imamo obavezu i prema sebi i prema navijačima. Jesmo favoriti, malo se previše potencira, ali je to posledica psoslednjih rezultata. Ne bežimo od toga, ali nikada ne dobijate ništa od toga. Što se tiče zdravstvenog biltena, imamo par znakova pitanja, virus, neke stvari koje su normalne u ovom periodu. Imam grupu kvalitetnih igrača i ne volim da to potenciram. Tih 11, plus 10 na klupi koji budu tu, su najbolji za utakmicu - rekao je Milojević i dodao:

- Promena trenera u Partizanu mi ne olakšava posao. To može puno puta da bude šok terapija, da zbiju redove i da se malo zategnu. Svaki novi trener donese nešto novo, energiju, pristup, viđenje stvari. Ne olakšava nam. Ne gledam u pripremi utakmice na bodovnu razliku. Imamo jedan pristup koji iz meča u meč da treba da se podiže nivo igre. Nekad igramo dobro, nekad nam uslovi ne dozvole,. nadam se da će teren sutra biti dobar i da svi uživamo u dobroj igri.

Na pitanje kome je lakše, njemu ili Igoru Duljaju koji je tek stigao, Milojević je dao zanimljiv odgovor:

- Kad sam dolazio, bilo je da ja mogu da izgubim prednost. Sada, oni ništa ne mogu da izgube, a ja mogu. U derbiju izgleda postoji samo jedan gubitnik, a to sam ja. Tako se napravi. Mislim da nam je isti pritisak, Duljaj zna šta nosi derbi, igrao je za Partizan. Ja sam kao trener bio tu. Treba da se napravi dobar balans, da igrači ne budu pod stresom, da im noge ne budu vezane. Kad meč krene, malo možete da rešite. Možda par izmena, tri do pet odsto. Derbi obično, ako gledate istoriju, bude trenutak insporacije individulaca. I na to uvek morate da računate.

Ono što je Zvezdi "igra" u derbiju jeste i to da na plus 13 ne mora da juri pobedu.

- Vi krenete utamicu s jednim bodom u džepu. Italijani kažu nemoj da ga gubiš, imaš jedna evro i ako zaradiš tri to je dobro. Ako bude nerešeno, nikom ništa. Ali nije to motiv u pripremi meča, da uzmemo bod kod kuće. To nam ni u Evropi nije bio cilj. To je možda neka moja falinka, ali ja ne volim te kalkulacije. Imamo sve u svojim rukama i nema potrebe za time. Ne bi bio neuspeh ako bude nerešeno, ali bio bio gorak ukus. Želimo da dobnijemo. Ja sam cilj od kluba dobio da budemo prvi 26. maja. Idmeo ka tome i svaki meč gledamo da dobijemo. Poslednjih par godina smo i razmazili javnost, pobeđujemo jako puno i nadam se da ćemo ih zadržati.

Zvezda je ubedljivo prva, sve navodi na to da će na kraju uzeti titulu i igrati grupnu fazu Lige šampiona, a na pitanje da li crveno-belima nedostaju jače utakmice kako bi se bolje spremili za Evropu, Milojević je rekao:

- Uz dužno poštovanje, ne možemo za Evropu da se spremamo ovde. Spremamo se za LŠ, bez obzira ko dođe u grupi bićete podređeni. Mi ovde ni protiv koga nismo podređeni, nismo ni na pripremama. Fali nam jačih utakmica. Koliko ćemo ih dobii, nadam se što više. Ima i taj plej-of. Nama trebaju ičetiri jaka rivala leti na pripremama iz liga petica, da bismo videli mane i vrline.