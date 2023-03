Ronaldo dao gol iz slobodnjaka, a zatim odbio da izvede penal za pobedu i oduševio sve razlogom

Ronaldo je najpre u 79. minutu postigao golčinu iz slobodnjaka kako bi poravnao rezultat, da bi nekoliko trenutaka kasnije sve oduševio jednim potezom.

Naime, igrao se 86. minut kada je Al Nasr dobio penal i svi su očekivali da će upravo Ronaldo šutirati. međutim, on je loptu dao saigraču Taliski koji je doneo preokret.

A razlog takvog poteza je Taliskina trka za najboljeg strelca lige sa Hamdalahom iz vodećeg tima Al Itihada. Ronaldov saigrač sada ima 14 golova, rival jedan više (15), dok je Portugalac ostao na devet.

Cristiano Ronaldo just let Talisca take a crucial penalty to complete the comeback for Al Nassr, Talisca is now only 1 goal behind the league top scorer.



But I'm supposed to believe Ronaldo is selfish and only cares about himself...pic.twitter.com/izC0Gwas5q