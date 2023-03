Piksi: Kamo sreće da je i u Kataru bilo tako

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi nije bio iznenađen partijom Crne Gore u kvalifikacijama za EURO.

Naša selekcija je slavila u Podgorici sa 2:0, golovima Dušana Vlahovića.

"Nisam iznenađen. Ja sam govorio da je Crna Gora jako kvalitetna ekipa. Jedna euforična igra Crne Gore, sa puno tempa, presinga. To govorim za prvi deo meča, gde nismo uspeli da izdominiramo. Nekoli grešaka daje krila protivniku. Crna Gora je bila moćna i dominantna. Znali smo da moramo da budemo strpljivi. To je najvažnija stvar u fudbalu", rekao je Piksi.

Dobre izmene je Piksi napravio i odmah na startu drugog dela u igru uveo Vlahovića.

"Nekih desetak minuta pre kraja poluvremena, imao sam u glavi da napravimo prve izmene, kako bismo preokrenuli u našu korist".

Srbija opet nije primila gol.

"Kamo sreće da je i u Kataru bilo tako. To sve uliva samopouzdanje za igrače u poslednjoj liniji, za bočne igrače. Generalno je taj klin-šit važan za ekipu".

Imao je poruku za večerašnje rivale.

"Crnoj Gori želim da pobedi sve do kraja, osim one u Beogradu. Ali, treba da gledamo sebe. Drugi nek vide šta će i kako će. Nas interesuje 20. jun i Bugarska u Razgradu", istakao je on.

Srbija je prva u grupi G sa šest bodova.