BOMBA NA MARAKANI, A DELIJE U TRANSU - Stiže BIVŠI REPREZENTATIVAC Srbije!

Među prioritetima Crvene zvezde kada su pojačanja u pitanju je nekadašnji igač crveno-belih, Luka Milivojević, a kako stvari stoje on je na korak do dolaska u bivši klub.

Njemu ugovor sa Kristal Palasom ističe u junu 2023. godine, pa bi posle šest godina mogao da se oprosti od Premijer lige.

Iako je se kapiten Kristal Palasa i u nekim ranijim prelaznim rokovima pominjao kao želja kluba iz Ljutice Bogdana, šanse za realizaciju dogovora ovaj put su mnogo realnije.

Po pisanju "Večernjih novosti" na pomolu je povratak Luke Milivojevića, koji bi bio ogromno pojačanje za šampiona naše zemlje.

Sa obzirom na to da bivši reprezentativac Srbije u poslednje dve godine nije standardan u premiejrligašu, to bi moglo da utiče na odluku da ne dođe do obnavljanja saradnje sa Kristal Palasom.

Poznato je koliko Milivojević voli Crvenu zvezdu, pa ne bi čudilo da prelomi da sa voljenim klubom zaigra u Ligi šampiona! Dosad je Luka odigrao skoro 200 utakmica za engleski klub, dok je dres šampiona Srbije nosio 47 puta i za taj period postigao sedam golova i upisao šest asistencija.

Nikada nije krio da je od malih nogu veliki zvezdaš, a u voljeni klub je došao u zimu 2012. iz Rada. Napustio je crveno-bele godinu i po dana kasnije, nakon što je Anderleht platio 2.700.000 evra za njegov transfer.