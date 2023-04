SAMO JEDNA REČ - TATA! Potez i poruka ćerke Siniše Mihajlovića NATERAĆE VAM SUZE NA OČI (FOTO)

Porodica Siniše Mihajlovića nikako da se navikne na život bez supruga, oca, dede, brata... Čoveka koji nikoga nije ostavljao ravnodušnim ni na fudbalskom terenu ni van istog.

Prošla su četiri meseca, a emotivne poruke na društvenim mrežama ne jenjavaju, bitni datumi se i dalje obeležavaju sa isticanjem njegovog imena, a ćerka Viktorija je rešila da mu posveti i nešto za sva vremena.

Ona je odlučila da se istetovira i da na svojoj koži do kraja života nosi jednu reč - tata.

- Kad me pitate kako to radim, kako se smejem sa prijateljima, izlazim na večere, igram, pevam, kako živim ponovo – odgovorim da sam ja tatina ćerka. To da plačem, da ne reagujem i ne živim nije ono što me je učio. Živim i živeću svaki sekund svog života da bih ga učinila ponosnim. Danas sam devojka kakvom me je otac vaspitavao, znam da je ponosan na mene, osećam to - napisala je Viktorija i dodala:

- Gledaće me sa osmehom proveravaće da li jedem redovno, jer mi je uvek govorio: "Jedi, previše si mr[ava, izgledaš ispijeno - navodi se u poruci Mihine ćerke.

Mihajlović je preminuo 16. decembra posle duge i teške borbe sa leukemijom.

