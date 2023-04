Otkriveno zbog čega Ronaldo lakira nokte na nogama

U međuvremenu je stiglo i objašenjenje koje je lansirao nemački "Bild" i tvrdi da je sve to iz praktičnih razloga.

Naime, nanošenje zaštitnog sloja laka smanjuje šanse za gljivice i bakterije, a vrlo dobro je poznato koliko je Ronaldo predan održavanju izvrsne fizičke spreme.

Ronaldo trenutno vodi žestoku borbu za titulu u Saudijskoj Arabiji. Njegov Al Nasr zaostaje tri boda za vodećim Al Itihadom, a Portugalac je nedavno ostao i bez trenera Rudija Garsije.

Eagle-eyed fans spot and wonder why Cristiano Ronaldo paints his toenails black as he is pictured enjoying some downtime in the sauna.



Apparently there's a practical reason why he, and MMA fighters, do so - it's to prevent fungi and bacterial infections.#seanknows pic.twitter.com/PJENsqTWrH