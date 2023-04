RONALDO ZGROZIO JAVNOST PROSTAČKIM PONAŠANJEM: Uhvatio za MEĐUNOŽJE! Ali to nije sve - evo na šta ga je izazvalo

Kristijanov tim Al Nasr doživeo je poraz u gradskom derbiju od Al Hilala (2:0), a meč je obeležilo skandalozno ponašanje slavnog Portugalaca koji je bio frustriran zbog loše igre i novog neuspeha svoje ekipe.

Ronaldu u Al Nasru polako ali sigurno izmiče šampionska titula, jer sada imaju tri boda manje i utakmicu više od lidera Al Itihada i to je razbesnelo Portugalaca koji nije uspeo da iskontroliše emocije na terenu.

Očajni Ronaldo nakon meča dospeo je u centar pažnje zbog svog primitivnog ponašanja. On je nakon meča naseo na provokacije navijača Al Hilala i napravio gest koji nikako ne priliči sportisti koji je idol milionima ljudi širom sveta.

Naime, navijači protivničkog tima prilikom izlaska Ronalda sa terena skandirali su "Mesi, Mesi", a Ronaldo je na to imao šokantan odgovor...

Portugalac se uhvatio za međunožje i navijači su to odmah snimili i objavili na društvene mreže.

