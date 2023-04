Sve zbog Mesija: Barselona spremna da se zaduži 200 miliona evra

Fudbalski klub Barselona će tražiti od čelnika španske La Lige dozvolu i garanciju da može da obezbedi 200 miliona evra kako bi ubedila argentinskog reprezentativca Lionela Mesija da se vrati u ekipu sa "Nou Kampa", prenosi španski sportski list Marka.

Rukovodstvo Barselone na čelu sa predsednikom Đoanom Laportom razmatra mogućnosti kako da dođe do novca za platu argentinskog fudbalera.

Mesi je bio član Barselone od 2000. do 2021. godine, a onda je napustio Barselonu zbog teške finansijske situacije. Argentinac želi da se vrati u Barselonu, ali traži da katalonski klub ispuni neke njegove zahteve.

Marka navodi da je Barselona spremna na prodaju dela marketinških prava ili čak imovine kluba, ali i da značajno smanji ukupne troškove prvog tima, kako bi se obezbedio novac za Mesijev ugovor.

Mesi ima ugovor sa Pari Sen Žermenom do kraja sezone, a do sada je nekoliko puta odbio da produži saradnju sa šampionom Francuske. On je više puta izjavio da će na kraju sezone doneti odluku gde će da nastavi karijeru.