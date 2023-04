STRAŠNI GRAĐANI I MAGIČNI DE BRUJNE POKAZALI KLASU: Arsenal potpuno NEMOĆAN, Mančester siti GAZI ka novoj tituli!

Golove za Siti postigli su Kevin De Brujne u 7. i 53 minutu , Džon Stons u nadoknadi prvog poluvremena, a poslednji pogodak na utakmici postigao je Erling Haland u 94. minutu.

Počasni pogodak za Arsenal postigao je Rob Holding u 86. minutu

Građani su apsolutno nadigrali tobdžije i pokazali da su u ovom trenutku mnogo bolji tim.

Mogli su da pobede i ubedljivije ali se propisno ispromašivao najbolji strelac Erling Haland koji je promašio čak četiri kolosalne šanse.

Arsenal je i dalje prvi na tabeli 75 bodova iz 33 meča.

Mančester siti, ima dva manje 73, ali i dve utakmice manje.

TOK MEČA:

Drugo poluvreme:

90 + 4 minut - GOL 4:1, ERLING HALAND! Norvežanin konačno postiže gol za konačnih 4:1

90. minut - Utakmica je produžena za 5 minuta

86. minut - GOL , 3:1, HOLDING, Arsenal postiže počasni gol, nakon kornera i asistencije Trosara, pogađa Holding.

79. minut - Saka je pokušao iz slobodnog udarca preko gola

70. minut - Dosta nervoze na terenu u ovima momentima i sitnih čarki

63. minut - Arsenal potpuno nemoćan na ovom meču, Mančester siti domira utakmicom

53. minut - GOL, 3:0, KEVIN DE BRUJNE! Sjajni Belgijanac ponovo pogađa, elegantnim udarcem nakon asistencije Halanda. Arsenal potpuno razbijen.

52. minut - Neverovatno šta promašuje Erling Haland, novi zicer i ponovo brani Remsdejl.

46. minut - Utakmica je nastavljena

Prvo poluvreme:

45. minut- GOL, 2:0, DŽON STONS! Nakon centaršuta De Brujna, Stons glavom trese mreže Remsdejla. Posle gledanja VAR- a gol je priznat.

40. minut - Novi neverotan promašaj Halanda, spetljala se odbrana Arsenala, lopta došla do Norvežanina, koji sa tri metra ne pogađa mrežu. Ponovo brani Remdsdejl

36. minut - Nova velika prilika za Siti, probijen je presing Arsenala, brza akcija, Haland vara Gabrijela i iz sjajne pozicije šutira pored gola.

35. minut - Prva prilika za Arsenal, dobra akcija i šut Partija nakon asistencije Odegarda

28. minut - Haland stopostotna šansa, Remsdejl krajnjim naporom brani

25. minut - Ponovo sjajna akcija Halanda i De Brujnea, opet Belgijanac u gol šansi, ali Vajt interveniše u poslednji čas

17. minut - Siti drći sve konce igre u svojim rukama, Arsenal nemoćan.

7. minut - GOL, 1:0, KEVIN DE BRUJNE, sjajna akcija Sitija, Stons šalje dugu loptu Haland je prima i ostavlja do De Brujnea koji nakon sjajnog trka i prezicnog šuta matira Remsdejla

3. minut - Prvo uzbuđenje pred golom Arsenala, Ramsdejl je kratko odbio loptu, pao je De Brujne nakon kontakta sa Partijem, sudija Oliver dosuđuje faul u napadu

1. minut - Utakmica je počela

SASTAVI:

Mančester siti: Ederson, Voker, Akanđi, Dijaš, Stouns, Rodri, De Brujne, Gundogan, Silva, Griliš, Haland.

Arsenal: Ramsdejl, Vajt, Holding, Gabrijel, Zinčenko, Džaka, Parti, Odegard, Saka, Martineli, Žezus.

Fudbaleri Mančester sitija dočekuju Arsenal u velikom derbiju 33..kola Premijer lige.

Arsenal je trenutno prvi na tabeli sa 75 bodova, pet više od drugfoplasiranog Sitija ali i dve utakmice više.

Tobdžije su vezale tri uzastopna remija i znatno umanjili svoje šanse za titulom, pa im faktički odgovara samo pobeda u na "Etihadu"

