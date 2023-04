(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Sudija brutalno pretučen na terenu, napadač ga DIVLJAČKI tukao do iznemoglosti - JEZIVE scene obilaze svet!

Na utakmici između Grinejkri Iglsa i Pedstou Hornetsa, glavni arbitar je brutalno pretučen od strane jednog fudbalera, a snimak koji se dogodio na internetu zaprepastio je ljude širom planete.

Po završetku meča, jedan suspenovani igrač je sišao sa tribina na teren i brutalno napao sudiju, koji je doživeo teške telesne povrede.

Na video snimku jasno se vidi kako jedan momak pesnicom udara sudiju lice, i potom nastavlja da ga udara na zemlji, sve dok prisutni nisu zaustavili agresivnog napadača i smirili situaciju.

A referee in Australia has his Jaw broken by a spectator.



Violence against Referees is a world problem and it needs to be addressed by Stakeholders across the world.

Sending our support to the referee. 😡



